商品の説明【土日の2日間限定値下げ大歓迎!】1ヶ月ほど前にiPhoneとiPadのプレイ環境を比べるために購入し、iPadでプレイすることとなったため出品いたします。2時間ほど使用。保管は防湿庫で行っていたため、ほぼ新品です。BackboneOneはiPhoneを究極のゲーム機に変身させます。iPhoneをはめ、コントローラーに対応している好きなゲームをプレイしたり、サービスを利用したりできます。PSDualSenseワイヤレスコントローラの外観と感触にインスパイアされたBackboneOneは、ゲーム体験を向上させる触覚的なコントロールを提供します。PSリモートプレイと組み合わせれば、どこでも簡単にPlayStationのゲームをプレイできます。iPhoneをBackboneOneに接続しすぐにプレイを開始できるのでとても簡単です。【土日の2日間限定の出品】月曜日には再出品してししまいますので、ご理解願います。この機会にぜひご検討ください。◇防湿庫で保管◇喫煙なし◇翌日までに発送します#backbone#BackboneONE#PlayStationedition#PlayStation#PlayStation5#PS4#PS5#PS5リモートプレイ#リモートプレイ#コントローラー



