美品 蒲池幸子(ZARD坂井泉水)写真集NOCTURNE 初版

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商品詳細
自宅に保管していたものです、保管が困難になったので出品します。読んだ後は袋に梱包した上で本棚に保管していました。保存状態が良く、希少な美品となっております。状態は画像よりご判断下さい、状態は経年劣化しておりますが、比較的良い保存状態だと思います、写真写りの関係で発色が実物よりも若干違う場合がございます、大切にしてくれる方にお譲りします。#蒲池幸子#ZARD#坂井泉水#NOCTURNE
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