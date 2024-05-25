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美品 蒲池幸子(ZARD坂井泉水)写真集NOCTURNE 初版
商品番号 K47392723836
商品名

美品 蒲池幸子(ZARD坂井泉水)写真集NOCTURNE 初版
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自宅に保管していたものです、保管が困難になったので出品します。読んだ後は袋に梱包した上で本棚に保管していました。保存状態が良く、希少な美品となっております。状態は画像よりご判断下さい、状態は経年劣化しておりますが、比較的良い保存状態だと思います、写真写りの関係で発色が実物よりも若干違う場合がございます、大切にしてくれる方にお譲りします。#蒲池幸子#ZARD#坂井泉水#NOCTURNE
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