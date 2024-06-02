極美品　New Nintendo 3ds LL スーパーファミコンエディション

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商品詳細
NewNintendo3dsLLスーパーファミコンエディションになります。動作確認済です。箱、説明書、タッチペンなどの付属品はすべて揃っています。外装、画面ともに状態よくかなり美品の部類だと思います。状態のよい本商品をお探しの方におすすめです。
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