MISAMO ハイタッチ会 モモ トレカ無し

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商品詳細
MISAMOJAPAN1stMINIALBUMMasterpieceMOMOハイタッチ券シリアルCDセットトレカ付属なし⚠️トレカのみ抜き、フィルム・帯無し状態で発送します。■ミサモとのハイタッチ会に参加できる券です■新品未使用（開封したのみ）■即購入○■バラ売り×□イベントや登録方法の詳細については公式ホームページに説明がございます。□トレカのみ抜いた写真2枚目の状態でそのまま封筒にお入れし発送予定です。⚠︎CDは未再生、ソロトレカのみなし□未使用品ですが素人の保管・検品ですので、ご理解いただいたうえでのご購入をお願いいたします。□初期の傷折れ汚れ印刷不良等気になる場合は念のためご遠慮ください。□質問などございましたらお気軽にコメントください購入時の金額¥2,300
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http://narcologia.ru/goods/rejuvenate751248.html
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