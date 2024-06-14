NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

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商品詳細
NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAA購入したものの数回しか使用しなかったので出品いたします。【商品内容】・switch本体・ジョイコン左・ジョイコン右・ジョイコンストラップ・スイッチドック・HDMIケーブル・電源アダプター・ジョイコングリップ・外箱・セーフティーガイド【状態】・傷や汚れ等なく美品です。【動作確認】・ゲームソフト読込みOK・タッチパネルでの反応ありOK・Bluetoothでコントローラー操作OK・インターネットWi-Fi接続OK・充電OK・テレビ出力OK・初期化済み・アルコール除菌済み【発送について】・箱の中の仕切りがありしっかり固定された状態ですので本体が傷むこともなく安心です。・壊れないように外箱をプチプチでさらに包んで発送いたします。※トラブル防止のためシリアルナンバー控えております※中古品にご理解のある方のご購入をお願いいたします#ニンテンドー #Nintendo #任天堂 #switch #スイッチ
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