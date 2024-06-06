【新品未開封】Dicon チャウヌ 写真集 happyday: D-type

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DiconBOYISSUEN゜1チャ・ウヌ写真集『happyday:』Dtype2022年発売のチャウヌ写真集です。チャ・ウヌの魅力をあますところなく表現した完全撮りおろし・228ページの大ボリュームの写真集は、タイプごとに雰囲気が異なるカバーになっている点も必見です。既に完売済み商品のため、貴重かと思われます。・付録①クローズアップフォトブック（28ページ）1冊②チャ・ウヌがデザインしたエコバッグ1点③フォトカード7枚●新品・未開封●即購入可●簡易包装(発売時の外箱のまま送付します)●メルカリ便(匿名配送)外箱にビニールがかかったままの完全未開封品です。海外製品であるため作りに関してご理解いただけること、また素人保存であることをご了承いただける方のみご購入お願い致します。ASTROMJジンジン チャウヌ ウヌ ムンビン ラキ ユンサナ トレカ グッズ 写真 MD未開封 新品チャウヌ astro写真集 トレカ 未開封 ウヌ エコバッグ