B’z ULTRA FIREWORKS 2022-2023 SUGOI花火

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SUGOI花火B’zULTRAFIREWORKS2022-2023北九州公演プレミアムチケットのグッズ一式です家族で行ったので複数あり、こちらは使用しなかったため出品します巾着型トートは持ち帰りの時にちょっと皺にはなりましたが、他は新品未開封です。オリジナルコラボTシャツLサイズオリジナルコラボバケットハット フリーサイズオリジナルコラボ巾着型トートおまけで当日来場時にもらったポストカードをおつけします。※銀テープはつきません。