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B’z ULTRA FIREWORKS 2022-2023 SUGOI花火
商品番号 J49905314739
商品名

B’z ULTRA FIREWORKS 2022-2023 SUGOI花火
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 3,088 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SUGOI花火B’zULTRAFIREWORKS2022-2023北九州公演プレミアムチケットのグッズ一式です家族で行ったので複数あり、こちらは使用しなかったため出品します巾着型トートは持ち帰りの時にちょっと皺にはなりましたが、他は新品未開封です。オリジナルコラボTシャツLサイズオリジナルコラボバケットハット　フリーサイズオリジナルコラボ巾着型トートおまけで当日来場時にもらったポストカードをおつけします。※銀テープはつきません。
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