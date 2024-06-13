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徳山秀典It's me! 写真集 3点セット
商品番号 L63188024545
商品名

徳山秀典It's me! 写真集 3点セット
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

徳山秀典ファンにはたまらないセット品です(⑉••⑉)❤︎思い出をありがとうということで出品します(*^^*)独身の頃からの私のバイブルでした(*´꒳`*)こちら数量限定の「It'sme!」浦田大作定価:￥10000写真集含め3点セットで出品します(*´꒳`*)自宅保管の為初期の写真集は多少のシミなどございますが秀典くんを見るには十分に綺麗だと思います(⑉••⑉)
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