徳山秀典It's me! 写真集 3点セット

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商品詳細
徳山秀典ファンにはたまらないセット品です(⑉••⑉)❤︎思い出をありがとうということで出品します(*^^*)独身の頃からの私のバイブルでした(*´꒳`*)こちら数量限定の「It'sme!」浦田大作定価:￥10000写真集含め3点セットで出品します(*´꒳`*)自宅保管の為初期の写真集は多少のシミなどございますが秀典くんを見るには十分に綺麗だと思います(⑉••⑉)
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