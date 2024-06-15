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twice アルバム特典トレカセット
商品番号 X21042319988
商品名

twice アルバム特典トレカセット
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入⭕️トレカに目立つ傷はありませんがトレカケースに少し傷が見られた為やや傷がや汚れありにしております。マットトレカ、マットトレカケースは傷が目立ちやすいです。WhatisLove?20枚SummerNights30枚yesoryes30枚TheyearofYes20枚MORE\u0026MORE30枚Eyeswideopen30枚質問等御座いましたらお気軽にお声掛けください！TWICEナヨン　ジョンヨン　モモ　サナ　ジヒョ　ミナ　ダヒョン　チェヨン　ツウィ　JYPグッズ
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