twice アルバム特典トレカセット

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商品詳細
即購入⭕️トレカに目立つ傷はありませんがトレカケースに少し傷が見られた為やや傷がや汚れありにしております。マットトレカ、マットトレカケースは傷が目立ちやすいです。WhatisLove?20枚SummerNights30枚yesoryes30枚TheyearofYes20枚MORE\u0026MORE30枚Eyeswideopen30枚質問等御座いましたらお気軽にお声掛けください！TWICEナヨン ジョンヨン モモ サナ ジヒョ ミナ ダヒョン チェヨン ツウィ JYPグッズ
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