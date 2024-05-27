BECK　Guitar、bassフィギュア　★激レア

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種類...その他アクセサリー・パーツ...その他 アニメ〜実写化までされたBECKシリーズのフィギュアまとめ売りです。各スタンド、ハードケース2個、ストラップ2個と充実しております。コンプかどうかわかりませんが15年近く前に集めるのはかなり苦労しました。各々個別に売ろうと考えた時、この値段はお得ですよ～！