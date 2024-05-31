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美品　Nintendo Switch JOY-CON 本体　ソフト　ケース　完備
商品番号 L14418504641
商品名

美品　Nintendo Switch JOY-CON 本体　ソフト　ケース　完備
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 10,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

任天堂NintendoSwitchニンテンドースイッチJoy-Con(L)(R)グレー新型バッテリー長持ちタイプHAD-S-KAAAANintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレー昨年、トータル50000円ほどで購入し、一ヶ月程度　週3回ほど　短時間使用付属品も見ての通りですswitch本体初期化して発送します仕事が忙しくswitchをやる時間がないためものすごく綺麗な品ですが出品しますこちらを購入される方はとてもラッキーだと思いますなかなかここまで綺麗な状態で出品されてないと思いますが、神経質な方はお控えくださいソフト　ポケットモンスター　パールポケットモンスター　不思議のダンジョン任天堂switch公式から出されてるswitchケース「NintendoSwitch(有機ELモデル)」「NintendoSwitch」本体用のキャリングケースです。「ゲームカード」5枚、「Joy-Conストラップ」2個を収納できる仕切りパッド付き。本体を立て掛けるスタンドとしても使えます。非常に使いやすいキャリングケースでぜひご利用ください着いた瞬間にケースも付いていてラッキーなお得なセットだと思います別売りは対応していません全て込みでの対応になります#任天堂#Nintendo早くで出します　安心安全にゆうパックで発送します
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