MALICE MIZER 薔薇の聖典

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商品詳細
MALICEMIZER薔薇の聖典CathédraledelaRoséLivreRosé2000.12発行・発売 ミディネットA4版上製/オールカラー128ページBOOK型ヴェルヴェット豪華BOX血族限定シリアルナンバー入り十字架ペンダント封入＊ベロアの外装の箱に汚れ・傷、ボンド剥がれ（剥がれた裏地にカビによる黄ばみ）等あります。＊20年以上自宅保管した品となります。気になる方はご遠慮ください。
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