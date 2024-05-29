ITZY Voltage4形態セット(FC限定収納BOX付き)ユナ

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✅必ずプロフィールの一読をお願いします※他の商品とのまとめ買いで多少のお値下げ可能CD未再生※トレカは全てユナになります2022年4月6日リリースのJAPAN1stsingle、Voltageです。【初回限定盤ACD＋DVD※スリーブケース仕様】DVD収録内容（約25分収録予定）・「Voltage」JacketShootingMakingMovie・ITZYメンバーのQ\u0026A初回限定盤Aオリジナルトレーディングカード1枚(ユナ)歌詞ブックレット16p【初回限定盤BCD※スリーブケース仕様】『Voltage』オリジナルチェンジングジャケット(ソロ写真両面デザインジャケット×5人分)封入初回限定盤Bオリジナルトレーディングカード1枚(ユナ)歌詞ブックレット12p【通常盤CD】初回プレスのみ通常盤オリジナルトレーディングカード1枚(ユナ)歌詞ブックレット4p【MIDZYJAPAN限定盤CD】MIDZYJAPAN盤オリジナルホログラムトレーディングカード1セット［2枚］(ユナ)歌詞ブックレット8pCD収録曲（4形態共通）01Voltage02Spice03Voltage(Instrumental)04Spice(Instrumental)イェジリアリュジンチェリョンユナトレカ特典付きアルバムFC限定トレカFC限定ボックスBOX