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【新品】メタリックモンスターズギャラリー キングヒドラ
商品番号 K61826686921
商品名

【新品】メタリックモンスターズギャラリー キングヒドラ
ブランド名 スクエア
特別価格 税込 3,509 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メタリックモンスターズギャラリーキングヒドラです。個人的にコレクションとして保管していましたものを出品します。新品で購入後、暗所で保管していました。素人保管ですので、過度に気にされる方のご購入はご遠慮下さい。メルカリ便で発送致します。人気ゲームタイトル...ドラゴンクエストフィギュア種類...コレクションフィギュア
http://narcologia.ru/goods/voiceless863559.html
http://narcologia.ru/goods/seamless457429.html
http://narcologia.ru/goods/update150695.html
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