Paul Smith 写真集 真崎博康

rpjbookspaulshowh.masaki他にも2000冊ほど出品中＝【#そるてぃ書店】目次＝#写真2枚目以降毎度ありがとうございます。この他にも小説、思想書、人文書、エンタメ、SF、ミステリ、古雑誌など出品しております。#202112【内容紹介】2011年3月11日に発生した東日本大震災から約1ヶ月後の4月上旬、ポール・スミスは周囲の強い制止振り切って日本に来日。その半年後に東京で行われたショーは、そんな彼の日本への愛を多くの方へ届ける場となった。本展はそのショーの準備段階から当日までを追い続けたフォトグラファー真崎博康氏による写真展「PaulShowbyHiroyasuMasaki」。「ポール・スミス（PaulSmith）」が2011年に日本で初めて開催したメンズ・ウイメンズ合同ファッションショーを写した作品を紹介する写真展「PaulShow」が開催されている。東京・表参道のPaulSmithSPACEGALLERYで、11月4日まで。同ブランドによると、展覧会には初日から多くのファンらが訪れており、写真集も好評な売れ行きだという。日本好きで知られるデザイナーのポール・スミスは、2011年3月に東日本大震災が発生した後、多くの外国人が日本への渡航を控える中、4月上旬に予定されていたプランを変更せずに来日。その半年後には、「ILOVEJAPAN」をテーマにファッションショーを開催。ポール本人も登場し、日本への愛に溢れたスピーチを行った。本展では、このショーを準備段階から当日まで追い続たフォトグラファー真崎博康（まさき・ひろやす）の作品を展示する。同氏が手掛けた写真集『PaulShow』も発売する。限定999冊を販売し、すべてにシリアルナンバーが付く。現在展覧会場では、ポール本人の直筆サイン＆オリジナルファブリックで作られたカバー付きのスペシャルバージョンを販売している。#ファッションの本#ポールスミス#そるてぃ書店#写真集#オレンジの本棚#真崎博康#アートの本



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ポールスミスのショーに密着した写真展「Paul Show」、限定写真集 ...



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ポール・スミス氏 x 真崎 博康氏のコラボ写真展 | プロトコール ...



写真で楽しむ、ポール・スミスのファッションショーの舞台裏。 | Vogue ...



PAUL SHOW BY HIROYASU MASAKI – TOKYO DANDY



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2023年最新】ポールスミス写真集の人気アイテム - メルカリ



Paul Smith｜東日本大震災後、日本で開催されたショーを写真ルポ - Web ...