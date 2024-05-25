日本盆栽水石名品大系 松柏 3巻セット

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古い書籍なので表紙は経年による汚れが多少あります。中は綺麗な方なので鑑賞には問題無いかと思います。素人検品なので見落としなどご理解の上、購入下さい。昭和61年発行講談社取り置き不可。よろしくお願いいたします。