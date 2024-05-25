美品 2021年製 ニンテンドー スイッチ 本体 Switch 新型 完動品

こちらは2021年製ニンテンドースイッチ本体の出品になります。※フォロー割対象外【商品名】2021年製ニンテンドースイッチ本体NintendoSwitchNintendoswitchスイッチ本体任天堂バッテリー拡張 新型【商品内容】外箱内箱本体XKJ40027595400【商品概要】・動作確認済み、ゲームの読み込み等動作に問題 ございません。動作良好。・使用に伴う小傷はありますが、全体的には少なく、比較的綺麗な状態です。・ジョイコンやアダプタなどの付属品はございません。上記のもののみとなります011#任天堂#ゲーム#本体#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#SwitchNintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo



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