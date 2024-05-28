Nintendo Switch ピカブイカラー

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商品詳細
即購入歓迎ですNintendoSwitchポケットモンスターLET'SGO!ピカチュウセットのゲーム機本体 と「ポケットモンスター バイオレット」のセット販売になります。出品物は下記の通りですNintendoSwitch本体1ヶJoy-Con(L,R)各1ヶNintendoSwitchドック1ヶNintendoSwitchACアダプタ1ヶJoy-Conストラップ(L,R)各1ヶHDMIケーブル⚠️注意⚠️ポケットモンスターレッツゴーピカチュウセット内の以下の内容物は付属致しません。モンスターボールPlus及び充電器ケーブルNintendoSwitchonline個人プラン3ヶ月利用権NintendoSwitchソフト「ポケットモンスター レッツゴーピカチュウ」color:キャラクタゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
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