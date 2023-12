Nvidia Shield TV

第2世代のNvidiaShieldTVです。スペックOS:AndroidTVプロセッサ:TegraX1メインメモリ容量:3GBストレージ:内蔵(16GB)無線LAN対応:IEEE802.11ac(2x2MIMO)Bluetooth対応:4.1(BluetoothLE対応)搭載インタフェース:HDMI2.0,USB3.0(TypeA)×2,GigabitEthernetプロセッサは初代任天堂Switchと同じTegraX1を搭載していますのでTVBOXとしてはかなり高性能です。画像では判別出来ませんが、本体鏡面部分に薄い傷があります。米国から個人輸入したものですが、日本の技適認証も受けています。OS、アプリもちろん全て日本語対応です。動画配信視聴その他PS1PSPネオジオドリキャスMAME等のエミュレーター用に使用していました。DRMWidevineL1認証ですので中華TVBOXとは違いアマプラ、Netflix等もフルHDor4Kで見られます。入手が面倒な製品でしたので、できるだけ大事に使用してきたつもりです。製品状態は掲載画像からご確認ください。リモコン電池新品に交換済み。リモコン含め完全動作確認済です。初期化してお渡しいたします。



