人物画論　フランカステル

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人物画論LePortrait—50sieclesd’humanismeenpeintureフランカステルGalienne\u0026PierreFrancastel天羽均訳白水社1987人物画を描くときの大きな問題、モデルの衣装は、小道具は、そして背景はどうするのか。この問題点を人物画のもつ宗教的、政治的、文化的、心理学的意味の変遷をからめて歴史的にたどる。著者は芸術社会学の第一人者。肖像画鑑賞のポイントもおのずとわかり愛好家にとっても欠かせない好著。【目次】１ 肖像の誕生・古代文明２ 発展、衰退、余命・古代末期と中世初期３ 肖像画の独立・１４世紀と１５世紀４ ルネサンス時代の肖像画・１６世紀５ 近代・１７世紀と１８世紀６ 再興と衰退・１９世紀と２０世紀絶版函つき#フランカステル#天羽均#芸術#美術#美術史#アート#絵画#肖像画#自画像#ポートレート#人物画#祭壇画#鉛筆画#版画#パステル画#人物#肖像#エジプト#メソポタミア#クレタ#エトルリア#ヘレニズム#ギリシャ#ローマ#ヨーロッパ#イタリア#フランドル#フランス#スペイン#イギリス#ルネッサンス#近代#現代#14世紀#15世紀#金箔#ガラス#マニエリスム#写実#ブルジョワ#ファラオ#王#女王#教皇#法王#聖者#聖人#王宮#宮殿#画家#宮廷画家#教会#キリスト#キリスト教#ティツィアーノ#ヴァン・ダイク#デューラー#ピエロ・ド・ラ・フランチェスカ#ルノアール#グレコ#ファン・アイク#ルーベンス#マネ#ピカソ#ヴェネチア#ヴェネツィア#本#BOOK#思い出本屋#思い出本屋西洋美術#思い出本屋ヨーロッパ#思い出本屋イタリア#思い出本屋スペイン#思い出本屋フランス#思い出本屋イギリス#思い出本屋哲学・思想#思い出本屋宗教#思い出本屋西洋文化#思い出本屋西洋文学#思い出本屋西洋史#思い出本屋古代#思い出本屋西洋中世#思い出本屋ルネサンス#思い出本屋16世紀#思い出本屋17世紀#思い出本屋18世紀#思い出本屋19世紀#思い出本屋世紀末#思い出本屋20世紀#思い出本屋現代#思い出本屋宮廷