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Nintendo switch ゲームキューブ接続タップ付属可能
商品番号 R67702400103
商品名

Nintendo switch ゲームキューブ接続タップ付属可能
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 8,987 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Nintendoswitch完品購入後ほぼ使わずに保管されていたものになりますswich本体には液晶保護フィルムを貼っております全品アルコール消毒済み写真6枚目のゲームキューブ接続タップをご希望の方は付属いたしますのでコメントにてお伝えください梱包だけでなくセーフティガイド、ご案内に至るまで商品購入時と同じ状態にしてあります新品ではございませんので神経質な方は購入をお控え下さい
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