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テテ bts トレカ
商品番号 X37041328967
商品名

テテ bts トレカ
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 4,950 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。自宅管理の為神経質な方はご遠慮下さい。テヒョン本人からスタンプを押してもらって手渡しでもらった物です。ポストカード　youthV防弾少年団バンタンテテ
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