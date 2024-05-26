SONY Playstation VR2 ＋コントローラー充電スタンド

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●商品名：PlayStationVR2(CFIJ-17000) コントローラー充電スタンド●使用回数：３回ほど（1時間未満）●商品状態・Horionのコードは使用済みです。・本体にキズなどはなく綺麗な状態です。・動作確認済みで問題なく動作しています。・付属品は全て揃っています。・できる限りこちらでお掃除済みです。・化粧箱、梱包箱も全て綺麗な状態です。●商品内容・VRヘッドセット×1・PlayStationVR2Senseコントローラー（L）/（R）：ストラップ付き×1・USBケーブル×1・ステレオヘッドホン×1・イヤーピース・取扱説明書・純正コントローラー充電スタンド発売日にソニーオンラインストアで購入しました。使用回数は3回程度です。VR酔いがあり自分には合わなかったので出品致します。短時間プレイしましたが今後使用する機会がないため出品いたします。綺麗な状態ですが、中古品であることと自宅保管という事をご理解頂いた上でのご購入をお願い致します。喫煙者、ペットはいません。・NCNRにてお願いいたします。・神経質な方はご遠慮願います。・ほぼ新品ですが、中古品である事をご理解ください。・入れ替え防止のため、ご購入後の返品には応じかねます。・値引きには応じかねますので、ご理解願います。#PS5#PlayStation#プレイステーション#VR2#PSVR2#SONY#家庭用ゲーム機