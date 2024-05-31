ちいさなゴースト 絶版希少！ポケモン絵本 33

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商品詳細
◼️即購入可能！「ちいさなゴースト」石原恒和/楠部文定価:-#石原恒和#石原_恒和#楠部文#楠部_文#本小さなゴースト■希少‼️コレクション放出‼️■お値段は過去に27,000円程で販売された事もあります。これは私の持っている最後の1冊です。■ポケモンえほん33ちいさなゴースト1998初版 小学館■絵・くすべあや■絶版 激レア‼️コレクションとして持っていました。■自宅長期保管の本です。古い中古本ですが割と綺麗な状態を保っています。■古い本ですので多少のヤケがあります。書き込みはありません。※神経質な方のご購入はご遠慮下さい。画像をよく確認の上ご購入を検討して下さい。返品はお受け出来ません。#ハロウィン#週末値下げゴースゴーストゲンガー
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