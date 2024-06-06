本間武男 【直筆サイン入り】

北海道を代表する版画家、本間武男のシルクスクリーン版画です。「雨竜沼より暑寒別岳」直筆サイン入り。額はありません。写真にありますように、縁の日焼けや凸凹している箇所があります。ご確認ください。お気になさらない方、お手入れ可能な方のみご購入をお願いいたします。その他、特に大きな傷、汚れなどはございませんが素人保管のため、細かな部分を気にされる方はご遠慮ください。写真をご確認ください。ご不明な点はメッセージお待ちしております。プロフィールをご覧ください。シルクスクリーン版画絵画アート種類···シルクスクリーン主題···風景・海景



版画額 雲 Ⅳ（４）全紙版 本間武男 [トミヤ郷土民芸]



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版画額 夏の牧場全紙版 本間武男 - 北海道版画 [トミヤ郷土民芸]



☆本間 武男 シルクスクリーン「北の街」限定350枚 額入り | アート ...



北海道札幌 絵画 販売 蒼い画廊(あおいがろう） 作品紹介 版画 本間武男



馬の絵をシルクスクリーンの版画で制作したで本間武男の馬の絵「望郷 ...



本間武男 作 シルクスクリーン 積円暮色 1/250 版画 ♪ - TOKYO ...



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本間武男 「北の漁夫」 パステル（原画） | 水が光が躍動する無限の色彩表現！『本間武男、原画展』 powered by BASE



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画集出版NHK放映 本間武男 リトグラフ「花の原野Ⅳ」 山々情景 ...



☆本間武男 初夏の高原 直筆サイン入り☆リトグラフ AP版☆ガラス入り ...



本間 武男の値段と価格推移は？｜27件の売買データから本間 武男の価値 ...