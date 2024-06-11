ニンテンドー　スイッチ　本体 nintendo switch

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAA動作に問題はありません。Joy-Conは左が新品で右は正規修理済みなのでスティック等も問題なく動作いたします。画面に傷がございます。写真を確認ください。全体的に傷はございますので気にならない方のみ購入ください。写真の他にストラップ、コード、電源等ございます。付属品はおそらく全て揃っていると思いますがよくわからないため都度確認しますので気になる方はコメントください。color:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo