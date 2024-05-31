PSP『天外魔境コレクション』

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◆ご覧いただきありがとうございます。PSPソフト『天外魔境コレクションPCEngineBestCollection』です。コレクション整理＆遊ぶ機会が無いため、出品いたします。◆ケースに経年劣化や通常使用の範囲内での傷やスレ・凹み等がございます。(※画像参照)確認できる範囲は撮影しましたが、素人検品のため見落としもあるかもしれません。その旨ご了承いただき、あくまでも「中古品」であるという事をご理解の上でご購入下さい。※即購入OKです。※その他何かご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。