

希少 長崎瓊子 里帰りの記録 「ミス長崎」里帰り実行委員会 展覧会 図録-



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ご覧頂き、誠にありがとうございます。『長崎瓊(たま)子里帰りの記録「ミス長崎」里帰り実行委員会』図録です。青い目の人形や、答礼人形にご興味があられる方にお譲りします。高額な希少本で、なかなか世に出て来ませんが、断捨離で思い切って手放します。答礼人形のミス長崎についても、とても詳しく記載されている図録です。時々、青い目の人形と同時期のお人形を出品したりしていますので、どうぞご覧ください。＊当方が現在出品している品物です＊#しうまい書籍#しうまい人形+++++++++++++++++++++市松人形コンポジションドールアンティークドール