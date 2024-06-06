吉津宜英著作集　第一巻　浄影寺径慧遠の思想的研究

南北朝隋唐時代の仏教、とりわけ華厳思想に関する研究において若くして画期的な論文を次々と発表し、注目された吉津宜英博士。生前博士自身が遺した著作の構想『慧遠教学の研究』を中心に、広く道元まで視野に入れた東アジア仏教全体の研究においてさまざまに有益な問題提起を行ってきた著作群を網羅的に収録する。(主な目次)第一部南北朝隋唐仏教の諸問題第二部浄影寺慧遠の『大乗義章』と地論師第三部浄影寺慧遠の思想商品に多少の使用感があるためやや傷や汚れありとしました。【送料、発送方法について】レターパックプラスでの発送を予定しています。（送料はこちらで負担します）届け先の地域にもよりますが、発送からだいたい2〜6日くらいでお手元に届くと思います。



吉津宜英著作集 (1) 浄影寺慧遠の思想史的研究 | 『吉津宜英著作集 ...



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吉津宜英著作集 第１巻 浄影寺慧遠の思想史的研究



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