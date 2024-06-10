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SVT JAPAN DOME TOUR エスクプス トレカ
商品番号 U70700210353
商品名

SVT JAPAN DOME TOUR エスクプス トレカ
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 2,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2020JAPANDOMETOURエスクプスのトレカです。9:5枚22:2枚35:8枚48:4枚66:8枚79:5枚118:2枚131:3枚92:2枚93:2枚94:2枚95:2枚トレカ整理・売り切りたい為バラ売り不可メルカリで買った商品も含まれております。購入後はスリーブに入れて保存をしていますが、初期傷等が気になる方は購入をお控えください。スリーブ、折曲・防水対策をして発送致します。2~3日で発送となっていますが、準備が出来次第発送させて頂きます。他のサイトでも出品してる為枚数減る可能性あります。即購入不可❌購入意思のないイイネはお控えください。プロフィール読んでください。seventeensvtdometourドームツアーscoupsエスクプススンチョルトレカ
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