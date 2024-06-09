ヒョンビンドラマ、３枚セット①

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商品詳細
＊まわし蹴り＊百万長者の初恋＊ふたつの恋と砂時計３枚セットになります。ヒョンビンファンで、コレクションしたものです。韓国ドラマ、ヒョンビンファンの方、いかがでしょうか(˃̵ᴗ˂̵)＊早い発送をと思っておりますが、仕事の関係でお時間頂く場合もあるかと思います。ご理解頂ける方、宜しくお願いします。
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