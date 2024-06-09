【貴重本】【全巻初版】グレートマジンガー　全2巻　永井豪　講談社コミックス

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商品詳細
★在庫あり即買いOK！★ 即買いでお願いします☆#まとめ買い歓迎☆ 同梱発送は希望商品を選んで 【まとめ買い】を依頼してください●『倉庫の逸品屋』の書籍の多くは 新書や古書を集めたコレクションです 古い物は“50年以上前”の物から 新しい物でも“30年ほど前”の貴重な #昭和レトロの#昭和コミックです○気泡緩衝材（プチプチ）で包み 箱に入れ大切に発送致します新書判サイズ全2巻セット全巻初版目立つダメージヤケ、シミ、カバーの使用感は全巻☆全体として経年的に良好です参考…グレートマジンガーの正しい表記は グレート・マジンガー です また、このコミックスの背にある タイトル表記はマジンガーの 『ジ』の字が『ンに゛』が付いた字に なっています^^#グレートマジンガー#マジンガー#マジンガーＺ#グレンダイザー#永井豪#ダイナミックプロ#講談社コミックス#希少#貴重本#初版#倉庫の逸品屋
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X/M4】グレート・マジンガー 全2巻セット 2巻のみ初版 永井豪と ...
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