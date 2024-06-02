天然☆生活　未開封輸入盤Blu-ray

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出演 川瀬陽太 津田寛治 谷川昭一朗 三枝奈都紀 秋枝一愛 岡田亜矢監督 永山正史脚本 鈴木由理子デザイン 高橋ヨシキ【映像特典】●\"OutFishing\"(2021,19Mins):NewFeaturetteInterviewWith永山正史,鈴木由理子And川瀬陽太●\"MakingOf天然☆生活:PublicTalkAtK’sCinema\"(2019,19Mins)FeaturetteWithDirector,SFXAndVFXTeam●JapaneseTheatricalTrailer●InsideSleeveArtwork原語日本語音声収録。未開封品です。リージョンＡ、ないしはフリーですが、国コードロックなどにより再生機器側の設定変更が必要な場合があります。エアキャップなどで包み中身が見えないように梱包し、発送致します。【国コードロックについて】北米盤Blu-rayの一部、主に日本製アニメ作品を収録した製品に於いて、国コードが米国に設定されたものがあります。該当品については、国コードが日本に設定された国内向け機器では再生、視聴が不可となります。ほぼ、アニメ作品に限った制限となり、アニメ作品以外では前述の問題は滅多に起こりません。以下、主な再生機器ごとの国コードロック対処法となります。※一般的なブルーレイプレーヤー／レコーダー国コードの設定方法、または変更可能か否かについて機種ごとに違います。取扱説明書をご確認ください。※PC（Windows／Mac)PowerDVDなど、国コードの変更が可能な再生ソフトを使用してください。※XboxSeriesX／One地域、言語の設定変更と伴に国コードも同地域のものに変更されます。北米盤Blu-ray視聴の際は地域を「米国」、言語を「English」に設定してください。※PS3／PS4／PS5デフォルトで国コードがアメリカに設定されている為、設定変更の必要なくご視聴いただけます。