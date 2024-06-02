psy・s紙ジャケットCD3枚

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商品詳細
＜紙ジャケット仕様完全生産限定盤＞2007年リマスタリングミント・エレクトリックピクニックDifferentVieweCD3枚セットです。私の主観ですが、盤面は概ね綺麗な方だと思います。中古品です。完璧を求める方はご遠慮下さい。ミント・エレクトリックの盤面に小さなキズがありますが、再生には問題ありません。#psys#PSY・S#psys#サイズ#Mint-Electric#PIC-NIC#DifferentView#ミント・エレクトリック#ピクニック#ディファレント・ビュー
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