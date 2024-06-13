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桐製茶箱 茶道具十点入り(金彩色絵『梅文』茶碗・御室窯建水等) 茶事 茶道具
商品番号 R71030874671
商品名

桐製茶箱 茶道具十点入り(金彩色絵『梅文』茶碗・御室窯建水等) 茶事 茶道具
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

桐製茶箱茶道具十点入り(金彩色絵『梅文』茶碗・御室窯建水等)茶事茶道具3B0113■サイズ(約):茶箱：長さ18㎝、幅17.8㎝、高さ50.7㎝、重さ2.9kg茶碗：径12.4㎝、高さ7.7㎝、重さ220g
http://narcologia.ru/goods/assessor990003.html
http://narcologia.ru/goods/traverse932626.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming347492.html

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