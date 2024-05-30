plenty Tシャツ 4枚セット

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商品詳細
バンド「plenty」が解散ライブをする時に発売されたTシャツ4枚セット◡̈全て未使用・未開封の美品です。表の胸元にバンド名ロゴ・裏面にこれまでのツアーが男の子の形に書かれているデザインの色違い、もう一つは表にこれまでのジャケ写がプリントされているデザインの色違いの計4種です。サイズはすべてSサイズ。購入し大事に保管していました。今では手に入らない貴重なグッズです。バンドロッキンジャパンプレンティplenty江沼郁弥TシャツバンドTシャツバンド新品未使用美品グッズ種類···Tシャツ
http://narcologia.ru/goods/moisture302269.html
http://narcologia.ru/goods/revamp617522.html
http://narcologia.ru/goods/response762742.html
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