ブリジッド・バルドー 写真集「VIES PRIVEES」

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6,709点のブリジット・バルドーのストックフォト - Getty Images

ブリジッド・バルドー写真集「BrigitteBardot VIESPRIVEES」SERVATH.J.著2006年ALBINMICHEL【絶版】◆◆詳細◆◆フランス・パリ15区出身の女優でファッションモデル、フレンチポップの歌手など、多彩な活動で知られるブリジッド・バルドー写真集本書には映画のワンシーン、撮影風景の他、多くのプライベートショット等、貴重な写真が、ブリジッド・バルドーの手書きのコメントとともに掲載ブリジット・バルドーは、初めて自分の人生についてオープンに語ることに同意した。この親密で、非常に個人的な記述は、傷つき、愛らしく、寛大な女性であることを明らかにした、スターの知られざる素顔を明らかにするものです。最近、メディアで話題になっているような政治的関与とは無縁の、自分自身に忠実な女性であることがわかります。本書では、イメージが最大の敵であった時代の、彼女の亀裂、悲しみ、葛藤を明らかにしています。ブリジット・バルドーは、ノスタルジックな中流階級の子供時代、多くの、しかし常に誠実な愛（映画監督ロジェ・ヴァディムからベルナー・ドルマル、名優ジャン＝ルイ・トランティニャン、サシャ・ディステル、ジャック・シャリエなど）、そして、友人のロミー・シュナイダーやマリリン・モンローとは違って、彼女自身の映画のキャリアを懐かしそうに回顧している。現在は動物保護活動家としての活動が中心ですが、当時全盛期のマリリン・モンローと並び「セックスシンボル」ブリジッド・バルドー写真集おすすめの内容です◆◆仕様◆◆洋書フランス語女優映画写真集グッズハードカバー25.5×26cm144ページ◆◆状態◆◆表紙カバーに経年による薄スレ・薄ヤケ表紙後ろ側に経年による色抜けページ端に薄ヤケ#本#ブリジッドバルドー#女優#フレンチポップ#ファッション