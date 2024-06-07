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BTS Happy Ever After ペンミ 韓国盤 ブルーレイ
商品番号 C86742825869
商品名

BTS Happy Ever After ペンミ 韓国盤 ブルーレイ
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 2,800 円
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商品詳細

BTS防弾少年団4htMuster韓国韓国盤ですので、字幕なしです。ブルーレイですので日本のデッキで再生できます。こちらは字幕付きは発売されていません。字幕なしですが、日本のペンミよりすごくかっこいいです。衣装も曲も少し違いますので韓国の方を見たことがない方是非このパフォーマンス見て欲しいです。全て抜けなしでそろっています。暗所にて、大切に保管してきましたが新品ではないため細かな傷や汚れがあるかと思います。御理解いただける方でよろしくお願いします#ハピエバ#BTS#CD・DVD#ブルーレイ#バンタン#防弾少年団
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