【1点のみ】ニンテンドーDS Lite シルバー DS light ライト

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商品詳細
＊何年も前に購入し、使用してましたが 使わなくなったので、自宅保管してました❣️＊即購入大歓迎・無言購入OK＊1点だけの早い者勝ち＊まとめ買い歓迎、お気軽にコメントください#miiiオススメ商品-------✨商品説明✨-------⭐️NintendoDSliteシルバー本体(バッテリー内蔵)タッチペンGBAコネクタカバーACアダプター※箱、説明書等なし。※中古品ということを ご了承のうえご購入お願いします❣️
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