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商品詳細
以下のセットになります。○本体○ACアダプター○バッテリー（汎用新品）○メモリースティック（32MB）○箱（説明書付き）動作確認済み。画面、表右側、裏面にフィルム貼り付けしてありますので、比較的綺麗だと思います。中古品であるということをご理解頂いた上でご購入お願いします。\u003c発送について\u003e箱は畳んで発送します。バッテリー、メモリースティックは本体に入れて発送します。SONYPlayStationPortablePSP-3000RRcolor:REDゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY
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