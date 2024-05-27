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【美品】ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK エルデンリング
商品番号 K67515667998
商品名

【美品】ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK エルデンリング
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 3,256 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「ELDENRINGOFFICIALARTBOOKVolumeI＆II」電撃ゲーム書籍編集部ebten予約限定のスペシャルBox入りの、エルデンリングアートブックになります。コレクション目的で購入したため目立った傷・汚れなく、かなり美品の認識です。・ELDENRINGOFFICIALARTBOOKVolumeI・ELDENRINGOFFICIALARTBOOKVolumeII・ELDENRINGOFFICIALARTBOOK三方背BOX・魔女ラニのアートのイラストカード2枚（エルデンリングアートブック発売記念関連書籍フェア）★コメント無しで即購入いただいて構いません。★他のお客様とメッセージ中であっても、即購入の方を優先させて頂きます。#エルデンリング#ダークソウル#フロムソフトウェア#電撃ゲーム書籍編集部#本#生活／諸芸・娯楽
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