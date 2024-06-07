RM直筆サイン入り2Lサイズ写真‥BTS…防弾少年団…1

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商品詳細
アールエム直筆サイン入り2Lサイズフォト…新品…極美品…撮影時のみ開封…約127mm×179mm…サイズフォトの裏面に、サービスとして、シリアル番号付きの直筆サイン証明書…証明書も一緒にお届け致します。値下げは出来ません…即購入で構いません。RM韓国出身のMC・歌手・作詞家・音楽プロデューサー。男性ヒップホップグループBTSのメンバー。本名はキム・ナムジュン。生年月日：1994年9月12日(年齢28歳)出生地：韓国SeoulDongjak-gu兄弟姉妹：KimKyungMin学歴：グローバルサイバー大学、狎鴎亭高等学校、漢陽サイバー大学校、、身長：181cm曲作りのパートナー：BTS、SUGA、ジョングク、J-HOPE、JIMIN、JIN、V、パン・シヒョク、ニッキー・ミナージュ、こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。
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