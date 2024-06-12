岡村靖幸 むこうみずでいじらしくて LIMITED EDITION ブルーレイ

Blu-ray限定盤洋服や写真集等の特典物は附属しません、写真の物がすべてとなりますパッケージ内にややタバコか湿気の様な臭いがあるかもしれませんディスクの状態は概ねキレイだと思います再生時支障はありませんでした愛の才能のシーンの一部で画面が上下分割され乱れる様な演出の仕様がありますが同タイトル、他ディスクでも同シーン確認致しましたのでおそらく不具合では無いと思いますよろしければご検討の程よろしくお願い致します。



岡村靖幸 むこうみずでいじらしくて 限定盤 Blu-ray | フリマアプリ ラクマ



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