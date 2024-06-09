マンガ 日本の歴史全巻セット！　別冊あり

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商品詳細
日本の歴史マンガ全巻 別冊2冊付き3年前にこちらで購入し、断捨離を機に出品いたします。目立った傷などはありませんが多少の汚れ色褪せがあります。即購入〇深夜、早朝購入○無コメント○匿名配送予定早い者勝ちとなります❕商品についての質問など、お気軽にお声掛けください！丁寧な梱包、早い発送を心がけておりますが、週末になる場合もございます。ご覧いただきありがとうございます♪学習のお供にいかがですか？
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