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PS4 太鼓の達人 セッションでドドンがドン!　タタコン
商品番号 M61607088286
商品名

PS4 太鼓の達人 セッションでドドンがドン!　タタコン
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 3,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS4太鼓の達人セッションでドドンがドン!タタコン＋ゲームソフト動作確認済。新品で購入し数回使用したのみなので本体は比較的綺麗です。箱は少しボロボロなので梱包材としてお考え下さい。ゲームソフトは裏面に少し傷が見受けられます。傷は画像にてご確認ください。動作は問題ありませんでしたが予めご了承ください。素人が長期間自宅で保管していたものです。細かい点が気になる方、完璧を求める方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/smear663904.html
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