PS4 太鼓の達人 セッションでドドンがドン!　タタコン

PS4太鼓の達人セッションでドドンがドン!タタコン＋ゲームソフト動作確認済。新品で購入し数回使用したのみなので本体は比較的綺麗です。箱は少しボロボロなので梱包材としてお考え下さい。ゲームソフトは裏面に少し傷が見受けられます。傷は画像にてご確認ください。動作は問題ありませんでしたが予めご了承ください。素人が長期間自宅で保管していたものです。細かい点が気になる方、完璧を求める方はご遠慮ください。



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