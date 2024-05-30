バテンカイトス　ゲームキューブソフト　攻略本　公式設定資料集

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商品詳細
こちらは価格交渉OKコメントにて受け付けます。別売りは条件が良ければ対応可能ゲームキューブソフトバテンカイトスⅠバテンカイトスⅡバテンカイトスⅠ攻略本バテンカイトスⅡ攻略本バテンカイトスⅠ公式設定資料集ポスター(約51×72cm)購入当時、バテンカイトスⅠのソフト、攻略本は中古、バテンカイトスⅡ、設定資料集は全て新品で購入しました。ソフトのパッケージには折れ曲り、破れ、スレなどあります。本は背表紙や角などに少し折れた跡がありますが、目立つ折れ曲りや破れはありません。ポスターは資料集に付属していたもので、折りたたんで挟んでありました。バテンカイトス終わらない翼と失われた海始まりの翼と神々の嗣子ニンテンドースイッチでは9/14日に発売
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