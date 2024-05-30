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商品詳細
「密教大辞典☆〔縮刷版〕☆」密教学会定価:￥25000従来の『密教大辞典』全6巻と同一の内容を一冊におさめたコンパクト判。密教の教相事相のすべてを懇切に解説、密教研究者はもとより仏教学・仏教史の研究者にも必備の権威ある辞典。ほぼ未使用です#密教学会#本#宗教／仏教#空海
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