きらきらひかる　映画冊子

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平成4年10月24日発刊出演 薬師丸ひろこ、豊川悦司、筒井道隆他アルコール依存症の妻、同性愛者の夫、そして夫の恋人の奇妙な三角関係を描く。江國香織の同名小説（新潮社・刊）を原作に、監督・脚本は「バタアシ金魚」の松岡錠司、撮影は「ＴＶＯ」の笠松則通が担当。●状態：自宅本棚で長らく保管。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：簡易包装にて発送いたします。送料込みのお値段となりますので表示価格にてご検討の程お願い致します。