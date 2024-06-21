メタルブラック【美品・SS日本版】

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商品詳細
■商品説明『メタルブラック』は、タイトーが開発した横スクロールシューティングゲーム。日本では1991年9月よりアーケードゲームとして稼働を開始した。アーケード版のシステム基板は同社製の「F2システム」を使用している。キャッチコピーは「最終平和兵器。僕らは、もう、引き返せない。」ジャンル：一騎当千方式のシューティングゲーム、Scrollingshooter初リリース日：1991年9月プラットフォーム：セガサターン、アーケードゲームモード：マルチプレイヤーコンピュータゲーム開発元：タイトー販売元：タイトー、VingCo.,Ltd.■商品状態・動作確認済・付属品：写真からご判断ください・商品状態：A（中古美品）■共通事項説明出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。■出品一覧を見るには、↓のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo
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