Sarah Moon / From One Season to Another

フランスの写真家、SarahMoon(サラ・ムーン)によるカラー作品のみで構成された作品集。色をテーマとした5つの章に分かれており、それぞれの章は、サラ・ムーンの詩的なテキストより始まります。発行年2018年/限定650部100pages、25.3×23cm、ハードカバー表紙スレ少、他概ね良好な状態です。



